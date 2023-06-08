طرق استخدام المكواة لترشيد استهلاك الكهرباء.. حيلة توفر في قيمة الفاتورة

قدّم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح لترشيد استهلاك المكواة الكهربائية، كعادته دائما بنشر نصائح عن كيفية استخدام مختلف الأجهزة الكهربائية من ثلاجة أو غسالة أو ديب فريزر وتكييفات وغيرها.

وفي السطور التالية، نعرض طرق الاستخدام الأمثل للمكواة الكهربائية لترشيد الاستهلاك، وفق ما ذكره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

طرق الاستخدام الأمثل للمكواة

1- تجميع الملابس المراد كيّها مرة واحدة أو مرتين أسبوعيا والانتهاء من كيها مرة واحدة، فاستهلاك الكهرباء مرة واحدة سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يوميا.

2- من الأفضل البدء بكي الجينز والملابس التي تحتاج إلى حرارة عالية ثم الملابس القطنية، ثم فصل المكواه واستغلال الحرارة لكي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج إلى حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخارية لكي الملابس أسرع واستهلاك كهرباء أقل حتى لا تتفاقم قيمة فاتورة الكهرباء.