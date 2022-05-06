احتراق شقة عروسين «ليلة الحنة» في سوهاج بسبب «فيشة المكواة»

تصدح الأغاني والاحتفالات، في ليلة الحنة بصعيد مصر، وهي الليلة التي تسبق الزفاف بيوم، ولكن في «حنة» الشاب علي عبدالعال علي، كان الوضع مختلفًا إذ استُبدلت الزغاريد والأغاني بصراخ واستغاثة عقب اندلاع حريق في شقة الزوجية واحتراق مكوناتها بالكامل.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة يفيد بنشوب حريق دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بقرية الحريدية بدائرة المركز.

الانتقال إلى موقع الحادث

وفور تلقي البلاغ انتقلت إلى موقع الحادث وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وكذلك وحدة الحماية المدنية لإخماد الحريق، وبالانتقال لموقع الحادث والفحص، تبين نشوب حريق في شقة بأحد العقارات بالقرية، وهي شقة زوجية للعروسين يستعدان لعرسهما اليوم الجمعة، وهي ملك للمدعو «علي عبدالعال علي» 20 عامًا يعمل كهربائي، ويقيم بقرية الحريدية بدائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج.

اشتعال النار في «شقة» العروسين قبل الزفاف

وفوجئ الأهالي أثناء التحضر لزفة ليلة حناء العريس بنشوب حريق بشقة العروسين.

وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأقر العريس، إذ بدأ بـ«كي» قميص «بدلة الحناء» للذهاب إلى «الكوافير» لإحضار العروس، ونسى «فيشة المكواة» موصلة بالكهرباء ما تسبب بالحادث.

السيطرة على الحريق واحتراق محتويات الشقة بالكامل

وأثبتت المعاينة المبدئية حرق محتويات الشقة بالكامل وتفحم محتوياتها بالكامل من جهاز العريس والعروس من ملابس مفروشات وأجهزة كهربائية، ولم يمتد الحريق إلي المنازل المجاورة.

وجرى الدفع بسيارة إطفاء لمقر الحادث والسيطرة على الحادث وتحرير محضر بالواقعة.