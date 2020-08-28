الكهرباء تحدد 5 خطوات لترشيد الطاقة عند استخدام "المكواة"

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء 5 خطوات يجب أن يتبعها المشترك لاستخدام "المكواة" والحرص على استخدامها بالشكل الأمثل لـ ترشيد الطاقة وتتراوح قدرة جهاز المكواة رغم صغر حجمها من 1000 إلى 1500 وات، والتي تعادل تقريبا قدرة عدد 50 – 75 وحدة إضاءة فلورسنت عادية (20 وات) أو نصف قدرة مكيف فريون جداري.

والطرق الأمثل لاستخدام المكواة لترشيد الطاقة هي

- يفضل استخدام المكواة ذات السطح المعدني .

- ضبط ثرموستات المكواة ليتناسب مع نوع القماش المراد كيه.

- الرش الخفيف للملابس بالماء قبل عملية الكي.

- عدم القيام بأعمال أخرى أثناء استخدام المكواة.

- التأكد من فصل التيار الكهربائي من المكواة عند عدم استخدامها.

الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية

مجموعة من الإجراءات أوالتقنيات تؤدى إلى خفض استهلاك الطاقة دون المساس براحة الأفراد أو إنتاجيتهم واستخدام الطاقة عند الحاجة الحقيقية لها، حيث أن تحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها لا يعنى منع استهلاك الطاقة بقدر مايعنى استخدام هذه الطاقة باسلوب أكثر كفاءة بما يحد من إهدارها.

أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال

ويتحمل قطاع الكهرباء مبالغ طائلة سنويا لتغطية أحمال الذروة والتى تستغرق فقط عددا محدوداً من الساعات خلال فصل الصيف ولذلك فمن الضرورى تعريف المواطنين على أهمية الترشيد وفوائده لترحيل الأحمال غير الضرورية خارج وقت الذروة بالإضافة إلى اتباع إرشادات الترشيد فى استخدام الإنارة والأجهزة الكهربائية مما يعود بالنفع على المواطن والدولة.