تفاصيل التعديلات الجديدة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أصبح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على حافة الخروج للنور بعد أن طال انتظاره، والذي يضع الكثير من الضوابط للأحوال الشخصية للمسيحيين إذ يحل العديد من المشكلات التي يعاني منها الأقباط كما يضع إجراءات جديدة في عقد الزواج.

مستجدات عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحييين

وحول الإجراءات الجديدة في عقد الزواج وفقا لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، خلال برنامج أنا وبيتي، المعروض على قناة مي سات، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضع تعريفاً للزواج المسيحي وهو أنه رباط مقدس ديني دائم يتم علناً بين رجل واحد وامراة، وأن يكون الزوجين مسيحيين من نفس الطائفة لتكون أسرة واحدة تتعاون على إدارة شؤون الحياة.

واشترط القانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في المواد الخاصة بإجراءات عقد الزواج ألا يقل سن الطرفين عن 18 سنة لإتمام الزواج، من لم يبلغا سن الزواج يشترط موافقة الأهل وأولياء أمورهم على هذا وأن يكون الطرفين صالحين للزواج من الناحية من النفسية والجسدية والصحية، كما يشترط القانون موافقة الطرفين على الزواج، وتكوين أسرة، موضحاً أنه ليس من حق أحد الأطراف أن يحرم الأخر من الإنجاب، يتم على يد رجل دين مسيحي مصرح له وفقا لطقوس كل طائفة.

ولا يتم إنحلال عقد الزواج إلا وفقاً لأسباب التي وضعها قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين التي تتوافق مع الشريعة المسيحية والكتاب المقدس.

عقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

واشترط القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين أن يشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:

- البيانات الكاملة لكل من الزوجين ووالدهما وولي القاصر عنهما إذا وجد

- إثبات حضور الزوجين والوالي عنهما

- إثبات رضا الزوجين والوالي عنهما

- إثبات أنهما مسيحيين بالغين سن الرشد والبيانات الكاملة

- الإعلان عن الزواج في كنيسة الزوجين والتأكد من الاعتراضات إن وجدت ودراستها

- وتضمين شهادة خلو الموانع

- يوقع على جميع الوثائق جميع الأطراف

- وتسلم إحدى إحدى الوثائق الثلاثة الخاصة بالزواج واحدة إلى الزوج وأخرى للزوجة والأخيرة للرئاسة الدينية التابع له الزوجين على أن تبقى الأصلية في الكنيسة

- ويتعين على المطرانيات والكنائس في المحافظات أن ترسل في نهاية كل شهر كشف بحالات الزاج التي تمت بدائرتها إلى البطريركية ويمكن أن يكون أونلاين أو ورقي.

الإنجيلية: قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن ملحق لعقد الزواج.. به قايمة

وأوضح يوسف طلعت، مستشار الطائفة الإنجيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الكنيسة الإنجيلية حرصت في قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين على إضافة ملحق لعقد الزواج يكتب فيه جميع البنود والاتفاقات بين الطرفيين ويشمل الملحق القايمة والاتفاق بين الزوجين على التعليم والعمل وكل الأمور التي يمكن أن تسبب خلافات فيما بعد.