برلماني: إعلان الحوار الوطني تشكيل لجنة لتنفيذ المخرجات بداية للطريق الصحيح

أكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، بتشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة، بداية للطريق الصحيح للوصول لحلول حقيقية لكل الملفات والقضايا التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف «مهني» في بيان، أنه من المتوقع أن تأخذ اللجنة بتوصيات واقتراحات التي جرى عرضها خلال جلسات الحوار في المرحلة الأولى، ومناقشاتها فى النسخة الثانية، مثمنا انعقاد اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة استكمال الحوار الوطني، الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتلبية دعوات الحوار الوطني وحضور الجلسات.

الحوار الوطني

أوضح مهني، أن الحزب يعكف حاليا بالتشاور مع أعضاءه وامناءه و إعداد مقترح تتضمن رؤية الحزب حول الوضع الاقتصادي وإرسالها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، تتضمن تنشيط الحياة الاقتصادية من خلال الاستفادة بقدرات وثروات الوطن، والاعتماد على الناتج المحلي، وذلك تزامنا مع رؤية القيادة السياسية نحو الاستفادة من الثروات الطبيعية.

وأكد أن الحزب سيركز فى مقترحه لتنشيط مجال الصناعة والاستثمار والاستفادة من المناطق الصناعية التى تم تدشينها فى العصور السابقة وتوفير المواد الخام من المنتج المحلي، مما يسهم فى انعاش الدولة المصرية.