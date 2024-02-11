اقرأ في عدد «الوطن» غدا: «مدينة زويل».. قلعة علمية حديثة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الاثنين 12 فبراير2024، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

«الحشاشين» في مواجهة «شهريار»

«المتحدة» تعيد «التاريخ» و«الأسطورة» لسباق دراما رمضان

«كريم» يبدأ رحلة المغامرات بعد تأسيس «الحشاشين» و«جلال» شهريار جديد وسط عالم كبير من السحر والأسرار

د. ناجح إبراهيم: «النقشبندي» المبدع الزاهد.. في ذكراه

مجلس النواب يُقر زيادة المعاشات والأجور اليوم

«جبالي»: توجيهات الرئيس كانت دافعا ومحفّزا للجميع لسرعة إصدار قانون رعاية المسنين

«الصحة» تشكر الرئيس على زيادة رواتب أعضاء المهن الطبية

«التعليم»: حزمة الحماية الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أحوال المعلمين

«مدينة زويل» قلعة علمية حديثة

خامس أكبر قطاع صناعي في مصر.. «صناعة الجلود» تتطلع إلى العالمية

مشروع قومي للنهضة العلمية وإعداد جيل من العلماء والمبدعين بأيادٍ وطنية ودعم حكومي 5 مليارات جنيه

الخريجون: ساعدتنا في اختيار مستقبلنا وأسسنا شركات منتشرة في أوروبا والوطن العربي وأهَّلتنا جيداً لوظائف المستقبل

خطة تطويرها توفر فرصاً جديدة لـ25 ألف عامل وتضاعف حجم الإنتاج إلى 250 مليون قدم سنوياً

وقعات بنمو صادراتها لأكثر من 25% خلال 2024 و«الروبيكي» مكان واحد لسلسلة الإمداد من الإنتاج للتصدير

استعداداً لـ«رمضان».. «تحيا مصر» يطلق «أبواب الخير» لـ5 ملايين مستفيد

أبناء الجامعات يمحون أمية مليون مواطن

«عاشور»: نشارك في المبادرات الرئاسية ونُحصّن الطلاب ضد التطرف

استعدادات القطبين الزمالك يخوض وديتين و«الونش» في ألمانيا للعلاج

الأهلي: «كولر» يحارب إجهاد اللاعبين قبل السفر للجزائر

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أيادٍ وطنية تنهض بالبحث العلمي.. وشباب قادر على الابتكار والإبداع

«مدينة زويل».. قلعة علمية حديثة

مشروع مصر القومي للنهضة العلمية وإعداد جيل من المبدعين

تهدف إلى تزويد الطلاب بأساس قوى فى العلوم والهندسة وتوفير المهارات

مليارات جنيه دعما حكوميا.. و«عاشور»: هدفنا تجربة متميزة

الوزير: نسعى لتحقيق التكامل الذي يُعد من أهم مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي

رحلة كفاح داخل المدينة.. صرح عملاق لخدمة الصناعة والتنمية

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«الوطن» داخل المدينة.. صرح عملاق لخدمة الصناعة والتنمية

«القصاص»: نُنتج غاز النيتريك أوكسيد بالتعاون مع مؤسسة مجدى يعقوب لمساعدة مرضى القلب.. و«إبراهيم»: تضم أكبر غرفة لعرض أحدث التقنيات

الخريجون: ساعدتنا فى اختيار مستقبلنا وأسسنا شركات في أوروبا والوطن العربي

«صالح»: أهَّلتنا جيداً لوظائف المستقبل وأثرت إيجابياً فينا.. و«زغلول»: التدريب أسهم في تكوين شخصيات الباحثين

مشروعات الباحثين.. خطوة لتنمية المجتمع المصري

«أوبتيكا» تختار «عُبَيَّه» عضواً لتحكيم الجوائز.. و«شيماء»: طلابنا ابتكروا أجهزة ذكية

رئيس المدينة: تكلفة الإنشاءات تجاوزت 4.2 مليار جنيه.. ومعدل توظيف الخريجين 90%

المدينة طفرة عالمية على أرض مصرية ونستهدف تدشين شركة تُلبي متطلبات الصناعة

د. محمود عبدربه: تخريج 6 دفعات من كلية الهندسة و7 من كلية العلوم حتى الآن

الصفحة الرابعة

شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الماضية.. وتعتبر من أهم الصناعات

«صناعة الجلود».. التطلع نحو العالمية

خامس أكبر قطاع صناعي في مصر.. وتوقعات بنمو صادراته لأعلى من 25%

«معرض القاهرة الدولي».. ملتقى المهتمين وفرصة ذهبية لتصدير المنتجات المصرية

رئيس غرفة صناعة الجلود: نسير في الطريق الصحيح ونسعى للتطوير ونبحث التحديات

«زلط»: إبرام التعاقدات التجارية خطوة لاقتحام الأسواق العربية والأجنبية

الصفحة الخامسة

مخاوف إسرائيلية من فرض عقوبات أوروبية على المستوطنين

و«الصحة الفلسطينية»: كارثة صحية وبيئية ومجاعة يعيشها نازحو غزة

«التحالف الوطني للعمل الأهلي»: قافلة جديدة تحمل 400 طن مساعدات غذائية وأدوية وبطاطين وملابس ومياه ومعلبات للفلسطينيين

«الزراعة»: حصر الثروة الحيوانية لتحديد الاحتياجات وزيادة إنتاج اللحوم

توجيهات لمسئولي «الإسكان» بمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»

عضو «اتحاد الصناعات»: الدولة أصدرت قرارات غير مسبوقة لدعم المواطنين في مواجهة ارتفاع الأسعار

هناك مشاورات تجرى حالياً للوصول إلى مرتبات مرضية للعاملين في شركات القطاع الخاص

الصفحة السادسة

«أوديب في الطائرة».. تراجيديا على هامش «ثورة»

«حكومة نتنياهو» تحرق أغصان الزيتون

تباينات اتفاق الهدنة.. من يفرض شروطه؟

لا حل أمام إسرائيل إلا التسليم بالهزيمة، لكنها ستعمل على إخراج هذه الهزيمة بصورة أقل فداحة من الحقيقة

«النقشبندي» المبدع الزاهد.. في ذكراه

الصفحة السابعة

برونزية ورقم تاريخي

حل أزمة جديدة.. «الزمالك» يصرف مستحقات الموسم الماضي.. والفريق يخوض وديتين

11 إصابة في قائمة الأهلي قبل رحلة الجزائر.. وقرارات فورية من «كولر» لمحاربة الإجهاد

«هالاند» يواصل التألق مع مانشستر سيتي.. والنرويجي عاد للتسجيل في الدوري الإنجليزي بعد 77 يوماً

«بيلينجهام» يبدع بثنائية في شباك جيرونا

الصفحة الثامنة

«ساعة جري».. مبادرة طالب لتخفيف ضغط «الثانوية العامة»

«المتحدة» تعيد «التاريخ» و«الأسطورة» لسباق دراما رمضان

«الحشاشين» في مواجهة «شهريار»

«باب رزق منة».. كروشيه على «تيك توك» مجاناً لمن يهمه الأمر

مزار المشاهير «كوخ» من الشجر والأنتيكات.. حلم «إيهاب»