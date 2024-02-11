حسن الرداد لـ«الوطن»: إيمي سمير غانم بتعلي أي ممثل يشتغل معاها

قال الفنان حسن الرداد، إنه يعتبر فيلم «احكي يا شهر زاد»، بوابة دخوله لعالم السينما، خاصة أنه كان من خلال المخرج يسري نصر الله، الذي يمتلك رؤية فنية مختلفة، وتلته انطلاقته الفنية بفيلم «زنقة ستات»، الذي يعتبره أولى خطوات نجاحه في شباك التذاكر.

حسن الرداد يتحدث عن إيمي سمير غانم

أضاف «الرداد»، لـ«الوطن»، أنه دائمًا ما يستشير زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في أعماله قبل الموافقة عليها، لأنها تمتلك حسا فنيا عاليا، كما أنها غير مجاملة وصريحة لأقصى درجة، مشددا على أن أي فنان يتعاون معها يخرج بمكاسب: «أي ممثل بيشتغل مع إيمي هو الكسبان لأنها بتعلي اللي قدامه».

كرم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13، الفنان حسن الرداد، عن مجمل أعماله ضمن فعاليات المهرجان، وتحمل دورته الحالية اسم المخرج خيري بشارة.