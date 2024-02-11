«يعني إيه علمانية؟».. حلقة جديدة للدكتور خالد منتصر في بودكاست الوطن «اشتباك»

في حلقة إذاعية جديدة من راديو الوطن، يقدم الدكتور خالد منتصر ببرنامجه الإذاعي «اشتباك» تعريف العلمانية، وماهيتها وحقيقتها بعيدا عن الشائعات والأكاذيب التي تتردد حولها، كما يوضح العلاقة بينها وبين الدعوات التكفيرية.

حقيقة العلمانية وتعريفها

وقال «منتصر»: «الحقيقة أن كلمة العلمانية من أكثر الكلمات تعقيدا في قاموسنا، والتي تعرضت للظلم البين والخلط الشديد إما عن عمد أو جهل أحيانا، حتى صارت الكلمة نفسها بمثابة وصمة عار لأي حد يردد لفظ علمانية، ناهيك عمن يدعي أو يقول أنا علماني».

العداء مع العلمانية وسلاح التكفير

وأوضح: «الانتساب إلى العلمانية يقرب رقبة القائل بها من مقصلة التكفير، ويصبح هدفا سهلا إلى حد الردة، ومُنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة في رأي الداعين إلى الدولة الدينية، إلى آخر هذا القاموس التكفيري، ويتم الإشهار بسلاح التكفير في وجه أي شخص يقول أنا علماني».

أسباب معاداة العلمانية

ووفقا للدكتور خالد منتصر: «السبب في الموقف المعادي للعلمانية هو الخلط بينها وبين الإلحاد، وهناك سبب أقوى وهو أن العلمانية ستسحب البساط من تحت أقدام المستفيدين من دعوة الدولة الدينية وأنصار الإسلام السياسي، وذلك لأنها تدعو إلى حوار الأفكار وبالتالي تعري أفكارهم من رداء القداسة ما يعيقهم عن الوصول لأهدافهم».