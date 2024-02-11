كل ما تريد معرفته عن عالم الخيول في حلقة جديدة من برنامج «برة الغابة»

استعرض برنامج «برة الغابة»، في حلقة جديدة على «تلفزيون الوطن»، موضوع عن الفروسية، مع المذيعة نهى الجوهري، وأجواء من المغامرة بين الخيول مع أشهر مدرب دولي، الدكتور حاتم ستين.

يقول «ستين»، لـ «تلفزيون الوطن»: «خيل المدرسة وديعة ويتعمد مدربها ألا يطعمها بكميات كبيرة للحد من طاقتها، وهي خيول طيبة وهادئة في حركتها»، متابعا «رياضة ركوب الخيل مثلها مثل أي نشاط آخر قد يكون صعب في بدايته ولكنه مع الوقت والتمرين والممارسة يصير أسهل، وتقل حدة التوتر».

وأضاف: «أي شيء في أوله صعب وبـ الممارسة يصبح سهلا، مثل قيادة السيارة، ففي أول مرة يكون صعب وبالتدريج يتلاشى الخوف والرهبة من الاصطدام بالسيارات الأخرى في الشارع على اليمين واليسار».

التعرف على الحالة المزاجية للحصان من حركة «الذيل» و«الأذنين»

وعند سؤاله حول كيفية معرفة الحالة المزاجية للحصان، يوضح: «من حركة الذيل، وكذلك حركة الأذنين، يمكن التعرف عليها، وطول ما مطلع ودانه للأمام فحالته المزاجية جيدة ومهتم، أما إذا كانت للوراء فمعناها أنه متضايق ومزاجه سيء».

العمر المتوقع للخيول

«متوسط عمر الحصان يتراوح بين 25 و20 عاماً، ومن النادر أن يعيش لعمر الـ 25 ويبدأ يعاني من العجز والتقدم في السن من بعد الـ 20.. بيبدأ يعجز أوي، والحصان ثلث عمر الإنسان، بمعنى أنَّ بلوغه العشرين كأنه إنسانه عنده ستين، والخيل بتعجز بدري لأنه زي أي حاجه قيمة عمرها قصير»، وفقاً للدكتور حاتم ستين.

التغذية وتربية الخيول

وعن التغذية اليومية التي تحتاجها الخيول، يؤكد: «يتناول الحصان ما يعادل 2.5% من وزنه يومياً فيما يتراوح وزنه بين 300 و1000 كيلو جرام»، «لا خطورة من ممارسة رياضة الفروسية أو ركوب الخيل على البنات معلومة غير صحيحة، وهي رياضة آمنة مثلها مثل الجمباز، والسباحة، وكرة القدم، ولا أحد يتأذى من ركوب الخيل».