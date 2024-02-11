«عجوز» جزائرية تقتسم قوت يومها مع قطط الشوارع.. ما السر؟ (فيديو)

في شوارع إحدى القرى بالجمهورية الجزائرية، اعتادت السيدة «يمينة» التجول يومياً في شوارع القرية، بحثاً عن القطط، التي اعتادت رعايتها ومشاركتها قوت يومها، الذي قد لا يسد رمقها في كثير من الأحيان.

تتوجه السيدة الخمسينية بملابسها البسيطة «عباءة سمراء ووشاح رأس» إلى بعض الأماكن القريبة من منزلها، حيث تنتظرها القطط لتناول الطعام.

سر اهتمام السيدة بقطط الشارع

تروي المسنة الجزائرية التي تقاعدت من عملها، وتعيش في منزل بسيط، سر حبها للقطط وتجمعهم حولها كل يوم، وتقول في الفيديو الذي حصد آلاف المشاهدات: «معندهمش اللي يديهم حنان يحبون يمشون ويروحون معاك، احن أهلهم ومنتخلاش عنهم»؛ لتؤكد أنها تؤي عشرات القطط في حديقة منزلها، حيث شعر مع وجودهم بحالة من الأنس والحب، تحملهم بين أحضانها وتطعمهم في الصباح الباكر وتعتني بهم في موجات البرد الشديدة.

تعليقات الناس على المقطع المنتشر

أعجب الناس بالسيدة يمينة التي تقتسم قوت يومها مع القطط المشردة، وقالوا في التعليقات: «بارك الله فيك انشاء الله في ميزان حسناتك»، «بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وثبت أجركم والراحمون يرحمهم الله»، « جزاكي الله خيرا على هذا العمل الطيب»، «بارك الله بك، ليكن عملك في ميزان حسناتك»، «ربي يجعلها في ميزان حسناتك، وين نلاقيكم يمكن نقدروا نقدموا المساعدة».