أكبر 7 قطط برية في العالم.. منها الصعلوك والسافانا

القطط من الحيوانات الأليفة التي يُفضل الكثيرون حول العالم اقتنائها وتربيتها، باعتبارها مصدر للونس والجمال في المنزل، إلا أنه توجد فصائل من القطط المناقضة لهذا النوع الأليف التي تُعرف بالقطط البرية المفترسة، والتي تتواجد في الغابات والجبال والصحاري، وتتسم بضخامة حجمها وقدرتها على مطاردة الحيوانات الآخرى وافتراسها.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أشهر 7 أنواع من تلك القطط البرية الضخمة، بحسب ما نشره موقع a-z-animals الأمريكي، المتخصص في شؤون الحيوانات:

- قط ماين كون

يلقب بالقط الراكون، وهو من أكبر القطط في العالم، ويعتبر قط هجين من القط الأنغولي والقط الأمريكي، وتم اعتباره من أطول القطط حول العالم لوصول طوله إلى 95 سم تقريبا، ويزن حوالي 10 كيلوجرامات.

- قط البنغال

يصل طول قط البنغال إلى حوالي 50 سم تقريبًا ويزن حوالي 9 كيلوجرامات، وهو هجين من القطة المنزلية العادية وقطة نمر الآسيوية، وتتسم هذه القطط بالشعر القصير ذو اللون الذهبي المنقط.

- قط راغدول

قط راغدول هو من أجمل القطط المنزلية التي تتسم بالعيون الزرقاء والفراء الكثيف الأبيض، لذا يصل سعره إلى حوالي 9800 دولار أمريكي، ويصل متوسط طوله حوالي 53 سم كما يقدر متوسط وزنه 10 كيلوجرامات.

- قط الفان التركي

يتميز هذا القط بجسم عضلي كبير وشعر طويل من اللون الأبيض والبني، ويبلغ طوله حوالي 35 سم ووزنه حوالي 15 كيلوجراما، وهو يعتبر من سلاسل القطط القديمة جدًا التي يصل تاريخها إلى ما يقرب من 5000 سنة.

- قط شيرازي

يتسم القط الشيرازي بالساق الطويلة والجسم الرشيق، وهو قط هجين من تزاوج قط الأدغال والقط الحبشي، ويصل طوله إلى حوالي 45 سم، في حين يزن حوالي 9 كيلوجرامات.

- قط الصعلوك

يصل متوسط ارتفاع قط الصعلوك حوالي 29 سم تقريبا، ويزن حوالي 9 كيلوجرامات، ويتميز هذا النوع من القطط بالمظهر الرائع نظرًا لفروته البيضاء الكثيفة وشعره الأبيض.

- قط سافانا

ظهرت قطط سافانا في الثمانينات وهو هجين بين القط المنزلي وقط سيرفال الأفريقي، ويتسم بالذكاء والرشاقة الكبيرة، ويصل متوسط طوله حوالي 50 سم، بينما يبلغ متوسط وزنه من 4.5 إلى 9 كيلوجرامات.