بالفيديو.. مدحت صالح يطعم قطط الشارع أمام منزله

تداول عدد من محبي المطرب مدحت صالح، فيديو له وهو يرتدي ملابس المنزل، ويقوم بجمع القطط ويضع لها الطعام في الشارع.

وطرح صالح، مؤخرا، أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "قول يا مصري قول الله يحميها"، وهي أغنية في حب مصر.

واستعرض الكليب، المشروعات القومية والإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تطرقت الأغنية للشعب المصري وأصالته ووحدته.

مدحت صالح يطرح أغنية وطنية جديدة "قول يا مصري"

طرح الفنان مدحت صالح أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "قول يا مصرى قول الله يحميها"، وهي أغنية في حب مصر.

واستعرض كليب الأغنية المشروعات القومية والإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تطرقت الأغنية للشعب المصري وأصالته ووحدته.

يذكر أن مدحت صالح انتهى من تسجيل تتر مسلسل "الوجه الآخر" بطولة الفنان ماجد المصري، وإخراج سميح النقاش، ومن تأليف الأستاذ فداء الشندويلي ومن إنتاج شركة سينرجي.

الأغنية من كلمات عماد عبيد وألحان مدين وتوزيع هارون ومكساج مهندس خالد رؤوف وإنتاج فني يحيي ممدوح المنتج.