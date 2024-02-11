وحيد الخان يقدم موسيقى «العودة إلى الحياة» في مهرجان ربيع الثقافة

كشف المايسترو البحريني وحيد الخان، كواليس حفله الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الـ18 لمهرجان ربيع الثقافة في البحرين، تحت عنوان «العودة إلى الحياة»، على خشبة مسرح البحرين الوطني.

ترشيد النفقات في الأوبرا

وقال وحيد الخان في بيان صادر منه: «كان من المفترض مشاركة أوركسترا أوبرا القاهرة، وفي اللحظات الأخيرة تم اعتذاره، نظرًا لترشيد النفقات في الأوبرا، ولهذا السبب تم الاستعانة بأوركسترا سانت بيترزبيرغ الروسي، المكون من 30 عازفا، بالتعاون مع فرقة ليكويد البحرينية، وعناصر من الفرقة الموسيقية التابعة لهيئة الثقافة والطرب البحريني، وشاركني من مصر عازف الناي هاني البدري، رفيق جمال عازف الأوكورديون المصري، ستيفان سايمون على الكي بورد».

وأضاف: «بروفات الحفل استمرت 3 أيام، وتضمن البرنامج 15 مقطوعة موسيقية، من ألبوم العودة إلى الحياة، وجميعها تحمل رسالة للفرح والسعادة والحيوية والنشاط، تم تأليفها بالكامل وقت جائحة كورونا التي اجتاحت العالم وتسببت في حالة من اليأس والإحباط لدى الكثيرين».

وأشار وحيد الخان: «الحفل رفع لافتة كامل العدد، وأعتبره الأضخم جماهيرية في مشواري، بسبب نوعية المؤلفات التي تم عزفها على مدار ساعتين، ولأول مرة قدمت بمشاركة الأوركسترا مقطوعة موسيقية تحت عنوان مرح عراقي، تم إهداؤها لشعب العراق وهي مبنية على إيقاع الجورجينا العراقي، ولاقت نجاحًا جيدًا، وتضمن مقطوعات بالايقاع البحريني والسعودي والإماراتي».

وأوضح «الخان»: «قامت بقيادة الأوركسترا الروسي المايسترو فيكتوريا دوبرو فاسكايا، في 3 مقطوعات في بداية الحفل، وبعدها قمت بقيادة الأوركسترا في 12 مقطوعة، من بينها هلا ريجي، استوحتها من أحد أصدقائي».

وعن تفاعل الجمهور أكد «الخان»: «التفاعل كان منقطع النظير، والتصفيق كان مستمر وطلبوا إعادة مقطوعة العودة إلى الحياة مرتين، وكذلك قدمت مقطوعة سعادة أكثر من مرة».

وحيد الخان يكشف سبب قلة حفلاته

وكشف سبب قلة حفلاته قائلًا: «هدفي هو تقديم البحرين للعالم من خلال حفلاتي، لسوء حظي كان من المفترض أن أختتم حفلات الدورة 32 من مهرجان الموسيقى العربية في مصر وتم تأجيلها 3 مرات، اذا طلب مني إقامة حفلات أقبل الدعوة، لست بمغني حتى يتم طلبي بكثافة، أقدم نوع محدد من الموسيقى ويكفيني ما أقدمه من حفلات على مدار العام».

وعن جديده أكد المايسترو وحيد الخان: «أحضر لحفلات في جينيف وروسيا وفيينا أكشف عن تفاصيلها بالكامل خلال الأيام المقبلة».

كان المايسترو وحيد الخان، شارك في حفلات كثيرة على المسرح الوطني في البحرين، وكان من المفترض أن يحيي حفل ختام الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية، قبل أن يتم اتخاذ قرار من جانب وزارة الثقافة المصرية بتأجيله تضامنًا مع الشعب الفلسطيني .