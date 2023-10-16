معلومات عن المطرب فؤاد زبادي.. يكرمه مهرجان الموسيقى العربية نهاية العام

أعلنت دار الأوبرا المصرية عن تكريم الفنان المغربي فؤاد زبادي الذي من المقرر تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي تأجل إقامته حتى نهاية العام الجاري.

ترصد «الوطن» عددا من المعلومات عن فؤاد زبادي، في السطور التالية:

- المطرب والفنان فؤاد زبادي بعد تحقيق شهرة بالمغرب إثر مشاركته في كل المهرجانات الوطنية والسهرات التليفونية وبرامج إذاعية، رحل إلى أرض الكنانة وكان ذلك سنة 1997 عند مشاركته في أسبوع ثقافي ثم أول حضور بدار الأوبرا المصرية إذ شارك بمهرجان الموسيقى العربية السادس، فنال إعجاب كل المهتمين من أساتذة ومن رؤساء مجلس الإدارة ومقرري مهرجان الموسيقى العربية.

- كان له حضور في دار الأوبرا خلال 25 عاما هذه البصمة مكنته من إشعاع عربي حيث تكرم بالمعهد العالي للموسيقى العربية بالأردن بالعاصمة عمان، كما تكرم أيضا بدار الأوبرا العمانية بمسقط، وتم تكريمه كذلك بجمعية توثيق الفن والموسيقى العربية ببيروت «لبنان»، وعرَّج على تونس الخضراء حيث شارك في كل المهرجانات التونسية خلال 8 سنوات.

- جرى تكريمه بمهرجان جميلة بالجزائر 2008، فذاع سيطه عربيا، فالمحطة الأردنية التونسية واللبنانية مكنته كذلك من إشعاع آخر إذ تكرم بقطر، وذهب للكويت ليشارك في مهرجان «القرين / green» أيضا كان مقترحا من طرف تليفزيون المملكة العربية السعودية لتأطير البراعم والمواهب الصاعدة بجانب الموسيقار والدكتور عبدالرب إدريس ولم يتم ذلك بسبب الجائحة.