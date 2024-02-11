اعتماد نتيجة الترم الأول بجامعة المنصورة الجديدة

أعلن الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة، عقد اجتماع مجلس جامعة المنصورة الجديدة الممتد من الجلسة رقم (29)، واعتمد نتيجة الترم الأول لمختلف الكليات.

اعتماد نتيجة الترم الأول

أشار إلى اتخاذ المجلس عدة قرارات مهمة، من ضمنها الاعتماد، وهي:

- مشاركة الجامعة في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2023-2024.

- اعتمد المجلس تقارير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وأعضاء الجهاز الإداري بكليات الجامعة.

- اعتمد المجلس تشكيل مجالس التأديب بالجامعة، مجلس تأديب الطلاب، ومجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، ومجلس تأديب أعضاء الجهاز الإداري.

- اعتماد نتيجة امتحانات طلاب الجامعة للفصل الدراسي الأول.

- تحديد موعد البدء في إعلان الوظائف الشاغرة بالجامعة للعاملين من القيادات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الإداري والفنيين أو غيرهم.

- اعتماد دليل الإرشاد الأكاديمي للجامعة، متضمنا ضوابط الإرشاد الأكاديمي وآلياته ونماذجه.

- اعتماد أدلة التدرب الميداني الصيفي الدليل المجمع للجامعة والدليل الخاص بكل كلية، متضمنة الضوابط والآليات والنماذج.

أكد مناقشة المجلس الاستعدادات للفصل الدراسي الثاني بجامعة المنصورة الجديدة، واعتماد الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني، والفصل الدراسي الصيفي، التي من ضمنها مواعيد امتحانات منتصف الفصل ونهاية الفصل المقبل.