احذر غسل الكوتشي الأبيض داخل الغسالة في هذه الحالة.. نتيجة صادمة

عندما تقرر وضع الحذاء الذي تريد تنظيفه في الغسالة الأوتوماتيك، هناك بعض الأشياء التي يجب أخذها في الاعتبار، أولا، نوع الحذاء الذي تريد غسله فليست كل الأحذية صالحة للغسل داخلها، إذ يمكن أن تتعرض الغسالة للتلف أو الحذاء نفسه يتغير، على سبيل المثال لا يمكن غسل «الكوتشي الأبيض» المصنوع من القماش في الغسالة بعد الملابس الملونة، وهكذا هناك أنواع يمكن أن تتلف أو تفسد لك «حلة الغسالة»، وفق موقع «tcl» البريطاني.

احذري غسل الكوتشي الأبيض في الغسالة

بالنسبة لـ الكوتشي الأبيض يمكن وضعه في الغسالة، لكن احذر وضعه في حال كان مصنوعا من القماش مع الجلد، أو وجود قطع معدنية عليه، ولا تضعه أبدا بعد غسل ملابس ملونة في الغسالة، أو كان مصنوعا من القماش مع مادة حساسة مثل الحرير أو يحتوي على خرز أو تطريز أو ترتر أو أي زخارف أخرى.

أما الأحذية التي تحتوي على جلد ومطاط وفينيل، فمن الأفضل أن تغسلها يدويا باستخدام إسفنجة وبعض الصابون اللطيف، حيث يمكن أن يؤدي معدن الغسالة إلى إتلاف الجلد، يمكن غسل الأحذية المطاطية آليا، لكن من الأفضل التحقق من تعليمات الشركة المصنعة أولا، يمكن غسل الأحذية المصنوعة من الفينيل في الغسالة، لكنها قد تتشوه، ولتجنب تعرض حذائك للتلف، اصطحبه إلى متخصص في إصلاح وتنظيف الأحذية إذا كان مصنوعا من المواد الحساسة السابقة.

أحذية يمكن وضعها في الغسالة

يمكن غسل بعض الأحذية الجلدية في الغسالة، لكن يجب أن تكون مصممة خصيصا للغسيل في الغسالة، من الآمن بشكل عام غسل الأحذية المصنوعة من الأقمشة مثل القماش والنايلون والقطن والبوليستر في الغسالة، ومع ذلك، فمن الأفضل التحقق من تعليمات الشركة المصنعة أو ملصق العناية الموجود على الحذاء للتأكد من أنه مناسب للغسيل في الغسالة، ولا ينبغي وضع منظفات الغسيل لأنها تضر بالأحذية بسبب قوتها.

وعندما تقوم بغسل الأحذية أو الكوتشي في الغسالة، هناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار منها التالي:

يجب عليك استخدام منظف لطيف، فأنت لا تريد أن تدمر حذاءك باستخدام شيء قاسٍ جدا.

أضف كمية صغيرة فقط من المنظف ملعقة كبيرة أو اثنتين تكفي واستخدم الماء الدافئ بدلا من الماء الساخن.

يمكن أن يؤدي الماء الساخن إلى انكماش الجلد ويجعل الأربطة المرنة الموجودة على الأحذية الرياضية هشة بمرور الوقت لأنه يتسبب في جفافها بشكل أسرع من المعتاد.

تجنب أيضا استخدام مواد التبييض لأنها قد تؤدي إلى إتلاف لون بعض الأقمشة والمواد المستخدمة في صناعة منتجات الأحذية.

لا تضيف منعِّم الأقمشة أبدا.

قبل أن تضع حذاءك في الغسالة، قم بالتنظيف المسبق.

حاول بقطعة قماش مبللة بإزالة أوساخ أو حطام على نعل حذائك باستخدام فرشاة أسنان وماء دافئ وصابون.