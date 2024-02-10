اعتماد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية في الشرقية

اعتمد الدكتور أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

وحرص رئيس المنطقة الأزهرية، على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين، مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للمداومة على التفوق والنجاح في المراحل المتقدمة.

ارتفاع نسب النجاح هذا العام

وأعرب رئيس الإدارة المركزية، عن بالغ سعادته بنسب النجاح هذا العام، التي تمثل تحديًا غير مسبوق لجميع القائمين على العملية التعليمية بالمعاهد الأزهرية الشرقية؛ إذ جرت أعمال الامتحانات بكفاءة عالية، ولوحظ هذا العام ارتفاعًا تدريجيًا لشريحة الطلاب الحاصلين على نسبة 90% فأكثر، كما تناقص أعداد الطلاب الحاصلين على أقل من 50% عن العام الماضي، ووصل معدل الخطأ في أعمال إنهاء النتائج إلى صفر، الأمر الذي يعكس جهود منطقة الشرقية في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمعاهد المنطقة.

إتاحة النتائج بالمعاهد

من جهته، أوضح الدكتور عطا حسيني، مدير إدارة الامتحانات، أنّ النتائج متاحة بالمعاهد اعتبارًا من اليوم، ويمكن للطلاب الاطلاع على بيان درجات المواد الدراسية، لافتًا إلى فتح باب التظلمات لنتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اعتبارًا من اليوم ولمدة أسبوعين.

وحضر مراسم تسلم النتائج، الدكتور عطا حسيني، مدير الامتحانات والدكتورأحمد ماضي، ورئيسا لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية والابتدائية.