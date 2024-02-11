وزير التنمية الإدارية الأسبق: التصدير علاج حقيقي لعدم توافر الدولار

أكد أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والرئيس الأسبق للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، أن هناك مرضا وهو عدم توافر العملة والمسكن الحالي له طرح بعض الأصول للبيع، مشددًا على أن الطروحات هي مسكنات وحلول فورية لأزمة عدم توافر الدولار.

مصر لا تنال نصيبها العادل من التصدير

وأشار «درويش»، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن التصدير هو العلاج الحقيقي لعدم توافر الدولار في مصر، مؤكدًا أن التصدير في مصر يتراوح ما بين 37 لـ 44 مليار دولار، والقاهرة لا تنال نصيبها العادل من التصدير، موضحًا أن فاتورة الاستيراد دائمًا باهظة، ويجب أن نصدر بـ100 مليار دولار ونصل بعد سنوات لـ150 مليار دولار.

السائح القادم إلى مصر من المستويين «ج» و«د»

وشدد على أن السُياح يتم تقسيمهم لـ4 مستويات حسب القدرة على الإنفاق، موضحًا أن السائح القادم إلى مصر من المستويين «ج» و«د» ونفتقد تكرار زيارتهم.