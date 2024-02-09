خبير اقتصادي: انهيار الدولار في السوق الموازي وتوفير السلع الاستراتيجية بالأسواق

شهدت أسعار الدولار في السوق الموازي انخفاضا كبيرا، في الوقت الذي يشهد فيه سعر الدولار في البنوك استقرارا ملحوظا، مع دخول حصيلة دولارية جديدة إلى خزينة الدولة المصرية، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الإنتاج والتصنيع في الكثير من المجالات، وتوفير بدائل للسلع المستوردة.

هبوط سعر الدولار بالسوق الموازي أصاب المضاربين بالهلع

من جانبه، قال كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، إن الهبوط الحاد في سعر الدولار بالسوق الموازي أدى إلى إصابة المضاربين بالخوف والفزع، الأمر الذي دفع عددا منهم لصرف مدخراتهم الدولارية خوفا من هبوط أخر للعملة العالمية.

وأضاف «العمدة»، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية تسعى لتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، والتي من شأنها توفير دعم مالي كالاتفاقيات الموقعه في الكثير من القطاعات الإنتاجية والصناعية والسياحية، بخلاف زيادة حجم الصادرات للدول الأجنبية، وكذا الانضمام إلى اتفاقية البريكس التي تضم عددا من الدول الكبرى على مستوى العالم، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى ثبات الأسعار في الأسواق، والابتعاد عن جشع التجار.

وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية توفير السلع الأساسية والاستراتيجية في السوق المصري، كالألبان أو الأجبان أو الزيت أو السكر أو الأرز أو اللحوم أو الدواجن في الأسواق وبأسعار مناسبة، كونها سلعا أساسية وضرورية للمواطنين، وليست رفاهية.

ولفت إلى ضرورة المضي قدما في تنفيذ البنود الخاصة باتفاقية مجموعة «البريكس» لتعزيز التجارة الحرة ما بين الدول المشتركة، وذلك عبر خفض الحواجز الجمركية ولتسهيل حركة نقل السلع، ما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة لتعزيز التعامل في مجالات السياسية النقدية والاستقرار المالي ولتنمية القطاع المصرفي.