كاتب صحفي: نجاح خطة التصدير يستلزم زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية

أكّد الكاتب الصحفي إسلام الشافعي أنَّه لابد من تحسين ميزان المدفوعات وتحسين الميزان التجاري بين مصر والعالم ككل ومع الدول بشكل ثنائي؛ حتى يتمّ زيادة الدخل الأجنبي بشكل مباشر، موضحًا أنَّ تحسين الميزان التجاري سيأتي من خلال زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، ومن خلال فائض التصنيع في الجانب الزراعي والصناعي يتمّ تصديره والحصول على العملة الأجنبية.

لنجاح خطة التصدير لابد أن يكون هناك خطة ناجحة للإنتاج وزيادته

وأضاف الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنَّه يستلزم لنجاح خطة التصدير أن يكون هناك خطة ناجحة للإنتاج وزيادته وتغطية السوق المحلية ومن ثم يتم تقليل الاستيراد، ومن هنا لن يكون هناك أزمة في العملة الأجنبية.

وأوضح أنَّ هناك عقبات شهدها مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، ومنها تقليل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مشددًا على ضرورة تشجيع الدولة للشباب في عملية التصنيع وتحفيزهم على العمل وزيادة العملية الإنتاجية.

السوق الأفريقية بحاجة إلى المنتجات المصرية

وأشار إلى أنَّ مصر لديها سوق كبير في المنطقة العربية وهو السوق الإفريقية، وهي بحاجة بحاجة إلى المنتجات المصرية من البلاستيكيات والحقن والخراطيم وغيرها، خاصة التي لا تكلف الكثير من الشحن لسهولة الحصول عليها بريًا من مصر، وليس جويًا من أوروبا أو الصين.