أستاذ زراعة: توقعات بانتعاشة مجال التصدير في مصر خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى مزارع الإسكندرية والنوبارية تعكس أهمية المنطقة التي تتخطى مساحتها حوالي مليون فدان بمنطقة النوبارية، وتعمل على تطوير وتحديث العمليات الزراعية.

تطوير عمليات الري

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الدولة تحقق قفزات نوعية في مجال تنمية الزراعية من خلال تطوير عمليات الري، لافتا إلى أن الري بالتنقيط والرش يوفر في كميات المياه المستخدمة بالزارعة.

جهود الدولة بملف الزراعة

وأشاد أستاذ الزراعة بجهود الدولة في توفير كميات الأسمدة وتركيزها على جودة المنتجات، إضافة إلى تشجيعها المستثمرين، ما ينتج عنه انطلاقة متوقعة بمجال التصدير.