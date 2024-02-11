أستاذ علوم سياسية: إسرائيل لديها حلم تهجير الفلسطينيين منذ القدم وتسعى لتحقيقه

قال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، إن إسرائيل لديها خطة فعلية لتهجير أهالي غزة إلى سيناء وسكان الضفة إلى الأردن.

وتابع «سلامة» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن أي تصريحات من الحكومة الإسرائيلية يجب أن تؤخذ على محمل الجد، وتوقع الأخطر دائما، لأن إسرائيل لديها حلم لتهجير الفلسطينيين منذ القدم وتسعى لتحقيقه.

وأكد أن إجراء هدنة لن يثني نتنياهو عن استمراره في عدوانه على قطاع غزة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة شريك لما يحدث في غزة منذ البداية، واصفا دول الاتحاد الأوروبي بالبوقة التي تردد خلف الولايات المتحدة ولا تستطيع أن تأخذ صف المعارضة لما تفعله إسرائيل من مجازر.