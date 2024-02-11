أسامة كمال: 27 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في كيلو متر مربع من رفح جنوب غزة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أنه في حال خروج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو وتحدث عن وقف الغزو البري على رفح الفلسطينية سيتحدث العالم أن نتنياهو لديه إنسانية و«كيوت»، منوهًا بأن هذا ما تتعامل به إسرائيل خلال الفترة الحالية.

قطاع غزة مقسم لـ5 محافظات

وأوضح «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أن قطاع غزة مقسم لـ5 محافظات وسكان غزة 2.2 مليون إنسانية يعيشون في واحدة من أعلى مناطق العالم كثافة، قائلًا: «27 ألف مواطن فلسطيني يعيشون في كيلو متر مربع من رفح»، مشددًا على أن هذا يعني أن أي رصاصة ستخرج من القوات الإسرائيلي ستزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وتابع: «إذا تم إطلاق رصاصة واحدة في رفح سيكون هناك الشهداء بالآلاف»، موضحًا أن العالم في الفترات السابقة وافق على تهجير نتنياهو لأهل غزة إلى رفح الفلسطينية، مشددًا على أنه على ما يبدو أن نتنياهو يريد القضاء عليهم بموافقة العالم.

إسرائيل لديها وهم أن مصر قلقة

وشدد على أن إسرائيل لديها وهم أن مصر قلقة وأن العالم سيقف في ظهرها خلال الهجوم على رفح الفلسطينية.

وأوضح أن إسرائيل في وهم أنها قضت على المقاومة الفلسطينية ويتبقى القليل في رفح، مؤكدا أن جنود الاحتلال تم تدريبهم على فكر إجرامي وإسرائيل لديها فكر عصابات، منوهًا بأن جنود إسرائيل ظهروا في فيديو وهم يسرق بعض الممتلكات من منزل فلسطيني.