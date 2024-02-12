ماذا يحدث عند شرب القهوة قبل تنظيف الأسنان؟.. تصيبك بأمراض خطيرة

يعد فنجان القهوة في الصباح، عادة أساسية لدى ملايين البشر حول العالم، ورغم الفوائد المذهلة للقهوة، إلا أن التحذيرات التي تحيط بها لاتزال مستمرة، آخرها ربطها بغسل الأسنان بعد تناولها.

شبكة BNN، سلطت الضوء على تحذيرات الأطباء، من الآثار الضارة لشرب القهوة قبل تنظيف الأسنان، والتي تشمل تلطيخ الأسنان، والتآكل الحمضي، ونمو البكتيريا، ما يؤدي إلى مخاطر على صحة الفم.

المخاطر الكامنة في فنجان القهوة الصباحي قبل غسل الأسنان

إن الرائحة القوية ونكهة القهوة المنعشة التي تبدأ يوم الكثير من الناس تخفي جانبًا مظلمًا، حيث تحتوي القهوة على أصباغ داكنة، مثل أحماض الكلوروجينيك والميلانويدين، وهي مواد ذات صلة قوية بمينا الأسنان، هذا التقارب، إلى جانب الحفر والشقوق المجهرية في سطح المينا، يسمح لهذه الأصباغ بالالتصاق والتسلل إلى الأسنان، ما يؤدي إلى تلطيخ خارجي وجوهري، لحسب التقرير.

تؤدي حموضة القهوة إلى تفاقم تأثير التصبغ، حيث أن الطبيعة الحمضية تعزز إزالة المعادن من المينا، ما يجعل الأسنان أكثر عرضة لامتصاص الأصباغ، كما أن الجمع بين حموضة القهوة والنشاط البكتيري أثناء الليل يمكن أن يؤدي إلى التآكل الحمضي للأسنان.

ماذا يحدث عند شرب القهوة قبل غسل الأسنان؟

يؤدي هذا التآكل إلى تليين المينا، ما يجعلها أكثر عرضة للتلف، والنتيجة النهائية هي أن سطح الأسنان يكون أكثر عرضة لتغير اللون والتلف.

التقرير أكد أن شرب القهوة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة في الصباح يمكن أن يعزز نمو البكتيريا في الفم، خاصة وأن العناصر الغذائية الموجودة في القهوة ركيزة للبكتيريا مثل المكورات العقدية الطافرة والعصيات اللبنية.

هذا الأمر يؤدي إلى تكوين الأغشية الحيوية واللويحات السنية، ما يزيد من خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

استهلاك القهوة قبل تنظيف الأسنان بالفرشاة يمكن أن يساهم في رائحة الفم الكريهة أو رائحة الفم الكريهة أيضا، ويعود ذلك إلى التفاعل بين المركبات العطرية في القهوة، وتكاثر البكتيريا بين عشية وضحاها، وانخفاض درجة الحموضة في الفم.