اللواء نصر سالم: حرب غزة أفشلت المخطط الأمريكي بالمنطقة

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن ما يحدث بالمنطقة العربية هو مخطط برنارد لويس التي اعتمدها الكونجرس الأمريكي عام 1983، وصدَّق بها أنه على كل رئيس أمريكي قادم أن ينفذ منها جزءا، طبقا لظروفه.

الأوضاع غير المستقرة بالمنطقة العربية تتم وفقا لمخطط أمريكي

وأضاف «سالم» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء DMC» عبر فضائية DMC، أن المخطط الأمريكي ينفذ حرفيا بالمنطقة العربية وهو ما وثقته الأحداث بسوريا والعراق وليبيا والسودان وفلسطين واليمن، كاشفا أن جميع المجريات التي تتم بالمنطقة العربية تؤكد أنه تسير وفقا لمخطط برنارد لويس الذي يحمل اسم الشرق الأوسط الكبير.

حرب غزة أفشلت المخطط الأمريكي بالمنطقة

وأردف، أن الأحداث الأخيرة في غزة جعلت العالم العربي ينتبه للمخطط الأمريكي بعد أن كان غافلا عنه، ويساهم دون أن يدري في تحقيق أهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى تصريحات المسؤول الأمريكي الكبير الذي أفصح عن جزء من المخطط بحديثه، الذي كشف به أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد من عملية التطبيع أن يصبح العرب مع إسرائيل بخندق واحد في مواجهة ايران.