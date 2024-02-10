اللواء نصر سالم: المخطط الإسرائيلي للقضاء على الفصائل الفلسطينية فشل

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، أحد أبطال حرب أكتوبر، أستاذ العلوم الاستراتيجية بأكاديمية ناصر العسكرية، إن ما تتحدث به إسرائيل عن محور صلاح الدين أو فيلادلفيا، كل ذلك يقع داخل الأراضي الفلسطينية، خارج الحدود المصرية، موضحا أنه لا مساس على الإطلاق بحدود مصر، وحدود مصر خط أحمر من كل الاتجاهات سواء كان الذي يعبر هذا الخط نازحين فلسطينيين أو شكل من أشكال الضغط على الفلسطينيين لعبور هذا الخط.

العمل على عملية عسكرية برفح

وتابع رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن تصريح نتنياهو عن توجيه الجيش الإسرائيلي لاستعداد اقتحام والعمل على عملية عسكرية بمدينة رفح الفلسطينية، يعد مسحا لفلسطين بالكامل.

نسف 5 محافظات فلسطينية

وأضاف أن المحافظات الخمس الفلسطينية جرى نسفها بالكامل والدور على رفح، مؤكدًا أن المخطط الإسرائيلي للقضاء على الفصائل الفلسطينية والأنفاق في الـ 4 أشهر السابقة فشل فشلا ذريعا.