وزير الخارجية البريطاني: يمكننا الاعتراف بالدولة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب على غزة

قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال لقاء له مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، إنه يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما تستمر المفاوضات الإسرائيلية مع القادة الفلسطينيين، لكن لا يمكن الاعتراف بها ما دامت الفصائل الفلسطينية موجودة داخل غزة، بحسب ما نشرته وكالة أسوشيتد برس.

وأضاف ديفيد كاميرون، إن الاعتراف يمكن أن يوفر أفقًا سياسيًا للشعب الفلسطيني وحياة آمنة، مشيرًا إلى أنه يعمل على تحقيق تقدم نحو حل الدولتين، كما يواصل دعوته إلى وقف فوري للقتال في غزة.

كبير الدبلوماسيين البريطانيين: يمكن أن نعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية

قال كبير الدبلوماسيين البريطانيين، نقلًا عن أسوشيتد برس، إن بلاده يمكن أن تعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية بعد وقف إطلاق النار في غزة دون انتظار نتيجة ما يمكن أن تنتهي إليه المحادثات، التي ربما ستستمر لسنوات بين إسرائيل والفلسطينيين بشأن اتفاق ثنائي يتعلق بحل الدولتين.

ردود فعل لحديث ديفيد كاميرون

حديث وزير الخارجية البريطاني أثار ردود فعل داخل المملكة المتحدة، في حين رحب السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط، في حين لم يبد العديد من نواب حزب المحافظين، وهو الحزب الحاكم في المملكة المتحدة، ترحيبا بما قاله «كاميرون».

بريطانيا لا تعترف بفلسطين

ولا تعترف الحكومة البريطانية حاليًا بالدولة الفلسطينية، على الرغم من تعالي الأصوات داخل البرلمان البريطاني للاعتراف الرسمي بفلسطين، لكن الحكومة، تدعم فقط حل الدولتين على حدود 1967.