محلل سياسي: على بريطانيا إعادة النظر في سياساتها التجارية وحماية المزارعين

قال أمجد سلفيتي، المحلل السياسي، إنَّه لم يكن متوقعًا انضمام مزارعي بريطانيا لاحتجاجات الجرارات بسبب الواردات الرخيصة بعد الخروج من البريكست، وهي الاحتجاجات المشابهة لما يحدث في باقي دول أوروبا.

وأضاف «سلفيتي»، في مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة إكسترا نيوز»، أنَّ احتجاجات مزارعي بريطانيا اشتعلت نظرًا للأسعار المنخفضة نسبياً التي يدفعها أصحاب المتاجر للمزارع البريطاني، لافتاً إلى أنَّ السبب في ذلك هو ضعف الحماية على الوارادات وعدم دعم المزارع البريطاني، وهو مشابه لما يحدث في باقي دول أوروبا التي بها احتجاجات أيضاً.

وتابع المحلل السياسي: «في بريطانيا، لا يزال التأثر بالتشريعات والأنظمة الموروثة من الاتحاد الأوروبي، ولذلك نجد تشابها في الأحداث بين احتجاجات المزارعين البريطانيين والاحتجاجات في دول أوروبا».

واستطرد: «على بريطانيا والحكومات القادمة إعادة النظر في التشريعات واصدار تشريعات تتناسب مع الداخل البريطاني وتراعي المزارعين وتعطيهم دعماً حقيقياً بدلاً من التشريعات القاسية، وعليها أيضاً إعادة النظر بجميع السياسات التي تتبعها بريطانيا من فتح الأسواق للبضاعة الرخيصة وحماية المزارع البريطاني والانسحاب من السياسات الموروثة من الاتحاد الأوروبي».