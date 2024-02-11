عاجل.. الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على إسرائيل.. ما القصة؟

يبدو أن الأزمات تواجه حكومة الاحتلال، إذ ترتفع وتيرة المخاوف الإسرائيلية مع اقتراب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي من اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على بعض المستوطنين المتطرفين، على غرار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد أربعة إسرائيليين متهمين بممارسة العنف ضد فلسطينيين، تنفيذاً لأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن.

إنشاء قائمة سوداء للمستوطنين

ويُحاول العديد من السياسيين داخل الاتحاد الأوروبي تشكيل «قائمة سوداء» للمُستوطنين العنيفين، الذين سيتم منع دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات اقتصادية عليهم، وبحسب المتعارف عليه لتنفيذ هذا القرار يجب أن تتم الموافقة من جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد حتى يتم تمريره.

وحتى الآن فإن 25 دولة موافقة على القرار، لكن هناك دولتان تعارضان العقوبات وهما المجر وجمهورية التشيك، ووفقا للتقارير فأنه من غير المتوقع أن يتغير موقف المجر قريبا، أما التشيك فهم «أقل معارضة» لهذه الخطوة وقد يغيرون قرارهم ويزيلون حق النقض في المستقبل.

من المسؤول عن قرار العقوبات ضد المستوطنين العنيفيين

ومن السياسيين الذين يروجون للعقوبات وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل وممثلون عن أيرلندا وإسبانيا ومالطا وبلجيكا.

وهناك أيضاً داخل الاتحاد الأوروبي من يطالب باعتماد «نظام عقوبات مشدد» ضد المستوطنين العنيفين.

وحتى وقت قريب، كانت ألمانيا، الدولة المركزية والمهمة في الاتحاد الأوروبي، تمنع فرض مثل هذا النظام من العقوبات.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مستوطنين

وقد أصدر بايدن قرار بفرض عقوبات على 4 مستوطنين، ما دفع بنوكاً في إسرائيل إلى حجز حساباتهم - خوفاً من اتهامهم بمخالفة الأمر الأميركي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن مؤخراً عن عقوبات خاصة ضد الفصائل الفلسطينية، والآن تتزايد الضغوط الداخلية من أجل الموازنة وفرض قرار العقوبات ضد المستوطنين العنيفين.