أميرة بهي الدين لـ«الشاهد»: المرأة في عهد الرئيس السيسي أصبحت مطمئنة على مستقبلها

قالت الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين، أعمل على قضايا المرأة منذ سنوات طويلة، ففي عام 1989، كتبت بحثا تم تقديمه في مؤتمر المحامين العرب في دمشق، عن عدم توظيف المرأة في القضاء المصري، وحين تقدمت بالورقة البحثية فوجئت بقدوم القاضيات التونسيات والجزائريات والسوريات وتساءلن عن أسباب عدم توظيف النساء بالقضاء المصري.

وأضافت «بهي الدين»، خلال حوارها مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «حين تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، اتخذت القيادة السياسية قرارا تاريخيا بأن النساء تعمل في كافة الهيئات القضائية دون تمييز، كنت غارقة في البكاء، لأن يقيني أن هذا هو ما يليق بمصر، فالمرأة في عهد الرئيس السيسي أصبح لديها أحلام متنوعة، وأصبحت مطمئنة حول مستقبلها في المجتمع المصري».

وواصلت: «فكرة تمكين المرأة المصرية ليست نظرية، بل تخلق مجتمعات سوية، وتتصدى لفكرة الترويج لمميزات الرجل عن المرأة، والوصول إلى المساواة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والوطنية، وذلك ما حدث بالفعل في عهد الرئيس السيسي».

وتابعت: برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» بدأ في يوليو 2011 مع بداية «سي بي سي»، ورغم أنه كان حملًا كبيرًا ظللت به 3 سنوات وأنا أشعر أنني في مأمورية وطنية وأنني أتحدث بلغة قريبة من الناس».

واختتمت: «كنت طول الوقت مصر هي التي تشغلني وأنني سأتكلم مع الناس وبعد شهر من عرض «الستات مابيعرفوش يكدبوا»، سافرت مرسى مطروح وجلست على الشاطئ ووجدت السيدات يتحدثون معي ويقولون «إنتي اللي في التلفزيون»، فأدركت سطوة الإعلام وقتها».