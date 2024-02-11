أميرة بهى الدين: «برديات مدن الياسمين» بدأت من مشاهدتي لصور الشهيد «منسى»

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن كتابة خماسية «برديات مدن الياسمين» بدأت من مشاهدتها لصور الشهيد أحمد منسي.

وأضافت بهي الدين خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «هي رواية خماسية ولم أكن أظن أن أكتب خماسية لكن بدأت بطريقة غريبة جدًا في يوم 7ـ7 ـ2017 يوم استشهاد الشهيد البطل أحمد منسي وأحداث البرث وعند نزول صور كل الشهداء على السوشيال ميديا لفت نظري صورة للمنسي وهو يخاطب الصقر، والصقر ينظر له، وكان هناك تواصل بصري حقيقي بينهم، والصورة الأخرى والصقر على يده».