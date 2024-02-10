أميرة بهي الدين: استقبال الوسط الأدبي والثقافي لرواية «العيد» كان مرًا

قالت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن استقبال الوسط الأدبي والثقافي لرواية «العيد» كان مرا وما زال كذلك.

وأضافت «بهي الدين» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا مشكلة كبيرة جدًا في التعامل مع الرواية والكتاب، رواية العيد بدأت معي بتعرفي على ناشر وأخذ مني أموالا كثيرة وقتها وخدعني، وأنا كمحامية لا أتشاجر في حياتي الخاصة، الخناق للشغل».

وتابعت: «أعطاني عددا من الكتب واختفى بعدها»، مشيرة إلى أنها توقفت عن كتابة الجزء الثاني من رواية «العيد» لعدم قدرتها على إعطاء التجربة حقها.

وواصلت: «أنا كتبت وأرسلت الرواية وكنت أظن بحماس الصغار أنه سيكون هناك استقبال ويقولون حتى إيه العمل الوحش ضده لكن هذا لم يحدث».

واستكملت: «الدكتورة فاطمة موسى كتبت في عدد تذكاري في أخبار الأدب عام 96 أن رواية العيد لأميرة بهي هي رواية العام، قلت بعد هذه الجملة أنا بعرف أكتب ولازم أكمل، لكنني توقفت لظروفي الخاصة».