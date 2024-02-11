أميرة بهي الدين: نصر حامد أبوزيد واجه اتهامات بالكفر بسبب كتاباته

قالت الكاتبة والإعلامية أميرة بهي الدين، إن محامي الشو كانوا وما زالوا يزعجونها لأنها تحب المحكمة، وتحترمها لأن الناس تشعر بالقهر والعجز وتطرق باب مكتبها لتقول لها أنقذينا.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج الشاهد، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنه جرى رفع قضية تفريق بين نصر حامد أبوزيد وزوجته، باعتبار أن ما كتبه في كتاباته يعد كفرًا.

حرب ضد كتاب تجديد الخطاب الديني

وتابعت: «تعرفت على الدكتور نصر أبوزيد في ندوة تم دعوتي إليها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وأثناء الندوة قال لي أحد إن هناك حربا ضد الدكتور نصر أبوزيد في الجامعة بخصوص كتاب في التجديد للخطاب الديني، وأن هناك حربا ضد الكتاب وبعدها علمت أنه رفع عليه دعوى تفريق هو وزوجته باعتبار أن رأيه في كتبه وأبحاثه، يعد كفرا ويستوجب التفريق بينه وبين زوجته المسلمة».

يعد برنامج الشاهد، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة إكسترا نيوز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور.