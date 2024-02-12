الرعاية الصحية بالإسماعيلية: ندرب طواقمنا على أفضل استخدام لماكينات الغسيل الكلوي

قال الدكتور محمد سامي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، إنه يجرى تدريب الأطقم الطبية على الاستخدام الأمثل لماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى فايد التخصصي ومستشفى القصاصين التخصصي بنطاق المحافظة.

وأضاف «سامي» في بيان، أن التدريب استهدف تمريض الغسيل الكلوي، ومهندسي الأجهزة، وفنيو الأجهزة الطبية في المنشآت الطبية بعد تزويدها بأحدث الأجهزة التي توفر الخدمة الطبية التي تليق به.

رفع كفاءة العاملين

وقال مدير فرع هيئة الرعاية الصحية إن الدورة التدريبية تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركين في التعامل مع ماكينات الغسيل الكلوي بشكل أمثل، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.

وتابع أن التدريب تضمن جلسات نظرية تشمل شرح عن أجزاء الماكينة وكيفية استخدامها بشكل صحيح، مشيرا إلى أن أهمية مثل هذه الدورات تساهم في تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم في مجال العناية بالكلى.

وأكد أن تدريبات العاملين في منشآت الرعاية الصحية مستمرة بالتزامن مع إطلاق العديد من الندوات التوعوية للمنتفعين داخل الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات.

وقال إنه جرى إطلاق عدة ندوات خلال الفترة الماضية استهدفت تعريف المنتفعين بالحق في تلقي الرعاية الطبية الملائمة وجودتها، والحق في الحصول على معلومات كافية وواضحة حول حالتهم الصحية وخيارات العلاج المتاحة، والحق في احترام خصوصيتهم وسرية معلوماتهم الطبية.