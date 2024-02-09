«الرعاية الصحية» بأسوان: اعتماد 21 منشأة طبية مؤشر قوي على جودة الخدمات

تحدث الدكتور إيهاب حنفي مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، عن نجاح الاعتماد المبدئي لـ21 منشأة صحية بالمحافظة حتى الآن، موضحًا أن أسوان ثاني محافظات صعيد مصر التي تدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن المنشآت الـ21 حققت نجاحا نسبته 90% فيما يتعلق بالمعايير والجودة.

جودة الخدمات الطبية

وأضاف حنفي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نعمل بخطى جيدة جدا في المحافظة بخصوص تشغيل الوحدات وبرنامج تشغيل المستشفيات، ولدينا 76 منشأة ووحدة صحية دخلت المنظومة و4 مستشفيات»، مشددًا على أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية يؤكد جودتها وكفاءتها ويعد مؤشرا قويا على تقديم خدمات طبية وفقا للمعايير العالمية.

اعتماد المنشآت الطبية

وتابع، أن هيئة الرعاية الصحية لا تستهدف إدخال المنشآت وتشغيلها، ولكن يجب أن تضمن جودة التشغيل، وهو ما يتطلب جعل المنشآت تحصل على أعلى اعتماد جودة في مصر، وبالفعل، نجحت المحافظة في تسجيل 21 منشأة ووحدة صحية، وهناك 11 منشأة تمت زيارتهم وتقييمهم وفي انتظار الاعتماد.