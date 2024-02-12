محلل رياضي: كوت ديفوار حقق ريمونتادا تاريخية.. و«كان 2023» بطولة المعجزات

أكد محمد شوقي المحلل الرياضي، أن بطولة أمم إفريقيا هذا العام، تعد أغرب النسخ التي مرت علينا خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن منتخب كوت ديفوار أحرز ريمونتادا بعد تفوقه على منتخب نيجيريا وتوّج بلقب كأس أمم إفريقيا.

وأضاف «شوقي»، خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذه البطولة تعد من أغرب النسخ في تاريخ البطولة.

أوضح «شوقي» أن هذه البطولة هي بطولة المعجزات، لافتًا إلى أن منتخب كوت ديفوار كسر كل مفاهيم الثوابت الخاصة بكرة القدم، حتى مساعد المدرب الذي توج باللقب ولم يكن له مسيرة تدريبية مع الأندية.