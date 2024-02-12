«آبل» تطلق تحديثات جديدة لعلاج مشكلة تزعج مستخدمي أجهزتها

أعلنت شركة آبل للهواتف الذكية حديثًا عن إطلاقها لتحديث iOS 17.3.1، الذي جاء ليصلح عيوب ظهرت في تحديث iOS.17.13 الذي تم إطلاقه حديثًا أيضًا، وتضمنت العيوب مشاكل في كتابة النصوص حيث تتداخل في بعضها البعض في العديد من التطبيقات، وعند كتابة النص أو الرسالة تظهر الأحرف بغير مكانها بشكل غريب.

المشكلة تظهر بشكل عشوائي

وأوضحت الشكاوى التي وردت من بعض مستخدمي هواتف الأيفون، إلى أن المشكلة المذكورة كانت تظهر بشكل عشوائي بغض النظر عن إدخال النصوص في التطبيقات، ويعني ذلك أنها كانت تظهر بشكل يدوي أو عبر الأوامر النصية، فكان النص يتكرر أو يتداخل مع بعضه على نحو غير متوقع.

تحديث لحواسب آيباد

والغريب في الأمر أنه لم تنحصر المشكلة فقط على هواتف الآيفون، بل ظهرت في العديد من الحواسب الخاصة بآبل، وذلك بعد تحميل المستخدم تحديث MacOS Sonoma 14.3، لذلك قامت آبل أيضًا بإطلاق تحديث iPadOS 17.3.1 لحواسب آيباد، وذلك كما جاء في «روسيا اليوم ».

وإذا كنت تريد تحميل التحديثات الجديدة في أجهزة آبل يجب على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات في جهازه، ومن ثم اختيار General أو عام، ومن ثم اختيار Software Update أو تحديث نظام التشغيل، وبعدها الضغط على خيار Download and Install أو تنزيل وتثبيت.