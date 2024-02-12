كيف يمكن تعديل قيمة الاشتراك التأميني؟.. «التأمينات» توضح

أتاح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، للأشخاص المؤمن عليهم أصحاب أعمال في القطاع الخاص إمكانية تعديل دخل الاشتراك الخاص بهم.

ووفقًا للمادة 155 من قانون التأمينات تنص على أنه يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها في الفقرات التالية طلب تعديل دخل اشتراكه إلى أي من فئات الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل لمكتب الهيئة المختص.

كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم طلب لمكتب الهيئة المختص مرفقا به المستند الذي يثبت انخفاض دخله عن العام السابق وعلى الأخص ما يأتي:

1- كتاب من مصلحة الضرائب الذي يفيد عدم تحقيق أرباح خلال السنة السابقة على طلب التخفيض وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (5) من هذه اللائحة.

2- صورة عقد العمل على أن تكون موثقة من القنصلية المصرية بالخارج أو معتمدة من وزارة الخارجية والتي تفيد انخفاض أجر العامل وذلك بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام المادة (6) من هذه اللائحة.

تعديل دخل الاشتراك في ديسمبر من كل عام

ويقدم طلب تعديل دخل الاشتراك في ديسمبر من كل عام، ويري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.

يُراعى في تحديد دخل الاشتراك الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها بالمادتين (5) (6).

ويتعين على الهيئة تعديل دخل الاشتراك الشهري إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.

تسري أحكام القانون على فئة أصحاب الأعمال ومن في حكمهم التالي بيانهم:

- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيًا أو زراعيا والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم. ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

- ملاك شركات الشخص الواحد.

- المشتغلين بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام

- القانون بقرار يصدر من رئيس الهيئة.

- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون الحساب أنفسهم.

- ملاك الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا.

- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي المتخذ أساسا لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك بشرط أن يكون العقار المملوك مؤجر ولا يستعمل كمسكن له أو لأفراد أسرته، ويُقصد بالدخل السنوي القيمة الإيجارية السنوية للعقار المتخذة أساسا لربط الضريبة ويثبت ذلك بموجب خطاب من مأمورية الضرائب العقارية المختصة.

- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي الوكلاء التجاريين.

- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

- المأذونون الشرعيون والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

- العمد والمشايخ.

- المرشدون والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

- الأدباء والفنانون.

- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية.