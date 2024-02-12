دار الإفتاء تشرح كيفية صلاة التسابيح.. مفتاح للخير ومُمحاة للذنوب

يحرص الكثيرون على أداء صلاة التسابيح في شهر شعبان تقربًا لله تعالى، فهي سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ممحاة للذنوب ومفرجة للكروب وميسرة للعسير، ويقضي الله تعالى بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

وحول كيفية صلاة التسابيح، أوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنَّ صلاة التسابيح تصلى 4 ركعات بتسليمة واحدة، وفي كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة.

كيفية صلاة التسابيح

وعن كيفية صلاة التسابيح، ذكرت دار الإفتاء أنَّه «بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، ثم الركوع وتقول سبحان الله ربي العظيم ثم قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، وبعد الرفع من الركوع تقول: سمع الله لمن حمده...إلخ، ثم تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم السجود وبعد التسبيح المعتاد في السجود تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات».

شرح طريقة صلاة التسابيح

واستكملت دار الإفتاء شرح طريقة صلاة التسابيح: «بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ثم تسجد السجدة الثانية وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات».

وفي الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 10 مرات، ليكون بذلك 75 مرة في كل ركعة، على أن تفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة في صلاة التسابيح.