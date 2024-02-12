«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن الأوضاع في غزة: الأمان بات مفقودا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقريرا تلفزيونيا بعنوان «الأمان بات مفقودا.. الأوضاع في رفح الفلسطينية تنذر بكارثة إنسانية».

وأوضح التقرير: «الأرض تضيق أمام سكان غزة، حيث إنّ مدينة رفح الفلسطينية الواقعة جنوبي القطاع غصت بالنازحين، لتصبح واحدة من آخر المناطق المتبقية التي يفرون إليها خوفا من القصف الإسرائيلي المتواصل وبحثا عن أمان بات مفقودا».

وتابع التقرير: «ليس الموت من القصف ما يلاحقهم فقط، فالموت جوعا أو مرضا يتربص بهم، لا سيما الأطفال الذين يدفعون الثمن الأكبر جراء وحشية الاحتلال».

وأكمل التقرير: «لا طعام ولا مياه نظيفة ولا وقود ولا دواء في مخيمات النازحين بمدينة رفح الفلسطينية التي تكافح العائلات النازحة فيها من شمال ووسط قطاع غزة للبقاء على قيد الحياة والحفاظ على الذين تبقى من أبنائهم».

وأتمّ التقرير: «أوضاع كارثية دفعت الباحثين إلى البحث يوميا عن حلول بدائية للتكيف في الظروف المأساوية التي يعيشونها في ظل نقص الأساسيات الضرورية للحياة».