تفاصيل ليلة صعبة عاشها النازحون في رفح الفلسطينية.. مجزرة إسرائيلية جديدة

عاش الفلسطينيون في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ليلة أعادت إلى الأذهان مجازر الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأولى من العدوان شمالي قطاع غزة، بعد أن تعرض النازحون هناك لوابل من الصواريخ الإسرائيلية خلفت عشرات القتلى والمصابين.

ورغم التحذير الدولي من العملية العسكرية التي هدد الاحتلال الإسرائيلي بها في رفح الفلسطينية والتي تأوي أكثر من مليون نازح، قصفت إسرائيل رفح الفلسطينية بأكثر من 50 غارة جوية على عدة مناطق مختلفة، بحسب ما أعلنته قناة القاهرة الإخبارية.

أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين والجرحى

وسقط نتيجة القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية أكثر من 100 شهيد ومئات المصابين والجرحى بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مدينة مدينة رفح الفلسطينية تشهد غارات إسرائيلية عنيفة تتركز في وسط المدينة، وطالت منازل مأهولة بالسكان.

ونقلت سيارات مدنية الشهداء والمصابين إلى المستشفى الكويتي في رفح الفلسطينية، وسط نزوح المئات إلى المستشفى هربًا من نيران الاحتلال الإسرائيلي.

استهداف المساجد والمنازل

كما استهدف الاحتلال بعض المساجد منها مسجدي الرحمة والهدى، وكانت المساجد أيضًا بها أعداد كبيرة من النازحين، إلى جانب أكثر من 14 منزلًا مأهولًا بالفلسطينيين.

وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي النيران الرشاشة على طول المناطق الحدودية لقطاع غزة، واستهدفت الطائرات الحربية محيط مقر جمعية الهلال الأحمر في وسط مدينة رفح الفلسطينية، بحسب القاهرة الإخبارية.

مليون و400 ألف فلسطيني في رفح جنوبي غزة

وتشير التقديرات إلى وجود نحو مليون و400 ألف فلسطيني في رفح جنوبي قطاع غزة بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.