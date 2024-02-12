افتتاح مقبرة نفر حتب.. «كاتب آمون المعظم» يرحب بزواره في الأقصر (فيديو)

أذاع برنامج «صباح الخير يا مصر»، على شاشة القناة «الأولى» وقناة «الفضائية المصرية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح مقبرة نفر حتب.. كاتب آمون المعظم يرحب بزواره في الأقصر»، إذ تمثل المقبرة مزارًا سياحيًا جديدًا متفردا.

افتتحت المقبرة وانضمت إلى مزارات البر الغربي بمحافظة الأقصر وهي مقبرة نفرحتب، بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بواسطة البعثة الأرجنتينية، تحت إشراف المجلس الأعلى للآثار في ظل ما تشهده المحافظة من توافد كبير للسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي.

تعود المقبرة لعصر الأسرة الثامنة عشر وهي تخص إحدى كبار رجال الدولة بذلك الوقت

وتحتوي المقبرة على عددٍ كبيرٍ من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة، وتعود المقبرة لعصر الأسرة الثامنة عشر وهي تخص إحدى كبار رجال الدولة في ذلك الوقت، وهو نفرحتب الذي حمل العديد من الألقاب التي تدل على رفعة شأنه ومكانته الإجتماعية الكبيرة، ومنها كاتب آمون المعظم.

البعثة الأرجنتينية تدرس النصوص الموجودة بالمقبرة

وتتمثل أهمية المقبرة في مناظرها ونقوشها التي توضح التغييرات في الممارسات الجنائزية التي حدثت بعد فترة حكم العمارنة، فضلا عن وجود تمثال لصاحب المقبرة وزوجته ميريت آمون التي كانت تشغل وظيفة منشدة الإلهة آمون وبدأ مشروع ترميم وصيانة المقبرة عام 2000، حيث قامت البعثة الأرجنتينية بتسجيل ودراسة النصوص الموجودة بالمقبرة قبل البدء في ترميمها لكن أعمال الترميم الفعلي بدأت عام 2013، بعدما قام فريق من المرممين الألمان بصيانة وتنظيف اللوحات الجدارية بالمقبرة ومعالجة الأجزاء الحجرية المفككة والشروخ وتثبيت البلاط المنفصل وطبقات الألوان على النقوش.