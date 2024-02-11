«السياحة»: افتتاح مقبرة «نفر حتب» في الأقصر بعد انتهاء أعمال الترميم (صور)

افتتح مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار، رفقة السفير جونزالو أوريولابيتا سفير الأرجنتين بالقاهرة وعدد من ممثلي سفارة الأرجنتين بالقاهرة مقبرة نفرحتب بمنطقة الخوخة بالبر الغربي بالأقصر، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها بواسطة البعثة الأرجنتينية التابعة لجامعة بوينس أيرس برئاسة Violeta Pereyra وتحت إشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح وزيري، خلال بيان صحفي لوزارة السياحة والآثار اليوم، أنَّ افتتاح المقبرة اليوم يضيف مزار سياحياً جديداً غاية في الأهمية والتفرد لمزارات البر الغربي بالأقصر في ظل ما تشهده المحافظة من توافد كبير للسائحين خلال الموسم السياحي الشتوي، خاصة أنَّ المقبرة تحتوي على عدد كبير من المناظر والنقوش غاية في الجمال والدقة.

المقبرة تعود لعصر الأسرة الـ18

ومن جهته، قال محمد عبد البديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ،أن المقبرة تعود لعصر الأسرة الـ18 خلال عصر الملك أي (1327- 1323 ق.م) وهي تخص أحد كبار رجال الدولة في ذلك الوقت والمدعو نفر حتب والذي حمل العديد من الألقاب التي تدل على رفعة شأنه ومكانته الاجتماعية الكبيرة ومنها كاتب آمون المعظم، والمشرف على عاملات النسيج الجميلات الخاصات بالمعبود آمون.

وأضاف أنَّ أهمية المقبرة تكمن في مناظرها ونقوشها والتي توضح التغيرات في الممارسات الجنائزية التي حدثت بعد فترة حكم العمارنة، فضلًا عن وجود تمثال لصاحب المقبرة وزوجته مريت آمون والتي كانت تشغل وظيفة منشدة الإله آمون.

مشروع ترميم وصيانة المقبرة بدأ عام 2000

وأشار الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا التابع للمجلس الأعلى للآثار، أن مشروع ترميم وصيانة المقبرة بدأ عام 2000، حيث قامت جامعة بوينس أيرس (الأرجنتينية) بتسجيل ودراسة النصوص الموجودة بالمقبرة قبل البدء في ترميمها، إلا أن أعمال الترميم الفعلي بدأت عام 2013، إذ تولى فريق من المرممين الألمان بصيانة وتنظيف اللوحات الجدارية بالمقبرة، ومعالجة الأجزاء الحجرية المفككة والشروخ وتثبيت الملاط المنفصل وطبقات الألوان على النقوش.

ومن جهتها، أعربت فيوليتا بيريرا عن سعادتها بالانتهاء من ترميم المقبرة وافتتاحها بعد سنوات من أعمال الترميم بها، مثنية على التعاون الكبير مع المجلس الأعلى للآثار خلال فترة ترميم المقبرة.