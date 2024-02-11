مقبرة كاتب آمون المعظم بالأقصر.. مناظر ونقوش تشرح الوضع الجنائزي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، افتتاح مقبرة «كاتب آمون المعظم» نفر حتب بالأقصر، اليوم، بعد الانتهاء من أعمال الترميم بها، ووفقا للوزارة فإن نفر حتب كان من أصحاب المكانة الاجتماعية الكبيرة، حيث حمل العديد من الألقاب منها المشرف على عاملات النسيج الجميلات الخاصات بالمعبود آمون، وكاتب آمون المعظم.

زوجته.. منشدة الإله آمون

وأوضحت الوزارة أن مقبرة «نفر حتب» كاتب آمون المعظم، تحتوي على مناظر ونقوش توضح التغيرات في الممارسات الجنائزية التى حدثت بمصر القديمة بعد فترة حكم العمارنة، كما تحتوي تلك المقبرة على تمثال له، رفقة زوجته مريت آمون والتي كانت تعمل كمنشدة للإله آمون.

أعمال ترميم المقبرة

وأشارت وزارة السياحة والآثار، إلى أن مقبرة «نفر حتب» تعود لعصر الأسرة الـ 18 من الدولة الوسطى، خلال حكم الملك آي، موضحة أن أعمال ترميم تلك المقبرة تمت عن طريق البعثة الأرجنتينية التابعة لجامعة بوينس أيرس وبإشراف المجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار،موضحة أن عمليات ترميم المقبرة بدأت قبل 11 عاما وبالتحديد خلال عام 2013.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن عملية ترميم مقبرة «نفر حتب» كاتب آمون المعظم، شملت معالجة الأجزاء الحجرية المفككة والشروخ وتثبيت الملاط المنفصل وطبقات الألوان على النقوش، إضافة إلى صيانة وتنظيف اللوحات الجدارية بالمقبرة، لافتة إلى أن جامعة بوينس أيرس (الأرجنتينية) سجلت ودرست النصوص الموجودة بالمقبرة قبل البدء في ترميمها.