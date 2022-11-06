افتتاح معرض الأقصر الحضارة والتاريخ احتفالا بمئوية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

شهد الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، فعاليات المنتدى الثقافي الأول للسياحة والآثار بمناسبة مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، بمكتبة مصر العامة.

وهنأ رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أهالي الأقصر بالعيد القومي وذكرى مرور مائة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، مؤكدًا أنه اكتشاف أذهل العالم.

طفرة سياحية غير مسبوقة بالأقصر

وأضاف «زين الدين»، أنه تتزامن احتفالات مئوية توت عنخ آمون مع ذكرى مرور مائة عام أيضًا على افتتاح طريق الكباش، الذي لفت أنظار العالم إلى المدينة التاريخية مرة أخرى، بعد الحفل الأسطوري الذي حضره الرئيس وشهدت الأقصر بعده طفرة سياحية غير مسبوقة.

وعلى هامش فعاليات المنتدى، افتتح رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، ورئيس جامعة الأقصر، والمستشار الثقافي الإيطالي، «حائط المعرفة» بمركز الأقصر للتراث والمعرض الفني «الأقصر الحضارة والتاريخ».

ندوة ثقافية حول «مستقبل السياحة في مصر والأقصر»

وشهد المنتدى ندوة ثقافية للمستشار الثقافي الإيطالي «ديفيد اسكوار»، حول «مستقبل السياحة في مصر وخاصة الأقصر»، وسبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في المجال السياحي، ثم عرض بانوراما لمعالم الأقصر الأثرية.

وكرم الدكتور عادل زين رئيس جامعة طبية التكنولوجية، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، ومحمد حساني رئيس مكتبة مصر العامة، بتكريم كل من: «دافيدي اسكالماني» المستشار الثقافي الإيطالي، والدكتورة سهير صبحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المستقبل للتنمية، والدكتور أحمد إسماعيل نائب رئيس المؤسسة، والدكتور أحمد محيي حمزة عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، فيما أهدى مدير مكتبة مصر العامة، شهادة تقدير لرئيس جامعة طيبة التكنولوجية.