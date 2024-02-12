5 معلومات عن القمة العالمية للحكومات 2024.. تركز على قضايا المستقبل

تستضيف دبي القمة الـ11 العالمية للحكومات، بحضور نخبة عالمية من قادة الفكر والخبراء العالميين في المجالات المختلفة، وصنّاع القرار من جميع أنحاء العالم، لمناقشة تطوير الأدوات والسياسات التي تُعد من ضرورات تشكيل الحكومات المستقبلية.

ويشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، في فعاليات «القمة العالمية للحكومات 2024»، المُقرر أن تستضيفها مدينة دبي، خلال الفترة من اليوم الموافق 12 فبراير وحتى الأربعاء 14 فبراير الجاري.

رئيس الوزراء يلتقي رئيس البنك الدولي

ويتضمن جدول أعمال رئيس الوزراء خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 مجموعة من المقابلات واللقاءات مع عددٍ من رؤساء المؤسسات التنموية العالمية، حيث التقى أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي والوفد المرافق له، حيث ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشتركة، ومناقشة ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك الدولي، خاصة الدور المهم الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، باعتبارها المستشار الاستراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات.

مدبولي يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته في القمة العالمية للحكومات 2024 المنعقدة في دبي، كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والوفد المرافق لها.

ما القمة العالمية للحكومات؟

يذكر أن القمة العالمية للحكومات تتمثل فيما يلي

- حدث سنوي يقام في دبي، بالإمارات العربية المتحدة.

- تجمع القمة قادة في الحكومات لإجراء حوار عالمي حول والسياسات الحكومية مع التركيز على قضايا المستقبل والابتكار التكنولوجي ومواضيع أخرى.

- تعمل القمة كمركز لتبادل المعرفة بين المسؤولين الحكوميين وقادة الفكر وصانعي السياسات وقادة القطاع الخاص.

- تعد القمة منصّة تحليل للاتجاهات المستقبلية والقضايا والفرص التي تواجه البشرية.

- تستضيف القمة أكثر من 90 متحدثًا من 150 دولة مشاركة، إضافة إلى أكثر من 4000 مشارك.