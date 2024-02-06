معلومات عن جائزة «أفضل وزير».. أطلقتها القمة العالمية للحكومات

خصصت القمة العالمية للحكومات جائزة أفضل وزير في العالم لتسلّط الضوء على الجهود الاستثنائية لوزراء الحكومات حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي، وتحتفي أيضاً بالجهود المبذولة لإلهام غيرهم من المسؤولين الحكوميين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار.

تُعقد القمة العالمية للحكومات 2024 تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، إذ تجمع قادة الفكر والخبراء العالميين وصناع القرار من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في تطوير السياسات، وذلك في الفترة من 14- 12 فبراير الحالي بدبي، الإمارات العربية المتحدة.

عملية التقييم والاختيار

يتم إتّباع آلية ترشيح متعددة الأبعاد تتضمن تحليلاً على المستويين الكلّي والجزئي لتحديد الوزراء الذين قدموا إسهامات قيّمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ويكون اختيار الدول التي تحتل المراتب الأولى في 4 مؤشرات عالمية اجتماعية واقتصادية وهي:

1. مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

2. مؤشرات الحوكمة العالمية.

3. مؤشر التنمية البشرية.

4. مؤشر السعادة.

مصادر الترشيح

ويتمّ إجراء مسح معلوماتي عن الوزراء المرشحين عبر عدة مصادر منها:

1. شركاء برايس ووتر هاوس كوبرز العالميون:

لترشيح 3 وزراء كحد أقصى ممن تنطبق عليهم معايير التقييم، وبناءً على معرفتهم بالوزراء ونهج عملهم.

2. الأبحاث العامة:

تُجرى أبحاثاً تشمل المنتديات والمنظمات متعددة الأطراف، والمنافذ الإعلامية المعروفة والتقارير الحكومية الرسمية.

3. أبحاث شبكات التواصل الاجتماعي:

يجري فريق المعلومات العالمي في برايس وتر هاوس كوبرز تحليلات لشبكات التواصل الاجتماعي باستخدام المصطلحات الأكثر انتشاراً على الصعيد العالمي، المتعلقة بالوزراء حول العالم.

التصفيات والتقييم

ويخضع الوزراء المرشحون لبعض المعايير التي تتعلق بسلوكهم في العمل وإنجازاتهم في مسيرتهم العلمية وهي كالآتي:

- فحص النزاهة والكفاءة:

سيتم التحقق من مسيرة جميع الوزراء لضمان من عدم وجود أي قضايا تمس نزاهتهم الشخصية

- التقييم وتحديد الأولويات:

يتم تقييم مبادرات كل وزير وإسهاماته وفقاً لمعايير الاختيار والتقييم المحددة.

مجالات تركيز الجائزة

- الأثر الاجتماعي والاقتصادي .

- أثر الابتكار.

- المرونة والجاهزية للمستقبل.

- الحوكمة الرشيدة والنزاهة.

جدير بالذكر أنَّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً في يناير 2023، لاستعراض الترتيبات الخاصة بمشاركة مصر كضيف شرف في فعاليات القمة العالمية للحكومات، التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية، وتوجه بالشكر للقيادة السياسية الإماراتية على اختيار مصر كضيف شرف دورة هذا العام.