طفرة طبية مرتقبة.. الذكاء الاصطناعي سيتنبأ بالأورام قبل حدوثها

الذكاء الاصطناعي يهدف في الأساس إلى محاكاة الحواس التي يتمتع بها الإنسان ومن أهمها الرؤية، بحسب المهندس محمد سعيد، استشاري تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أن رؤية الكمبيوتر بدأت باستخدام كميات هائلة من البيانات والصور، للتعرف على الأنماط المختلفة، بالتالي استخدامها في التعرف على أنماط الأمراض المختلفة، من أهمها الأورام، والتنبؤ بها قبل حدوثها.

مراحل أورام لا تكتشف بالعين البشرية

وأضاف استشاري تكنولوجيا المعلومات في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الورد»، على قناة «TeN»، أن هناك مراحل من الأورام لا يمكن اكتشافها بالعين البشرية للأطباء، لكن الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي لديه قدرة أكبر بكثير على أداء تلك المهمة بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن الأعراض الخاصة بالأورام في الرئة أو الثدي أو الجلد أو أي نوع من الأورام، لا تكون ظاهرة بشكل كاف، ما يعطي الأفضلية للذكاء الاصطناعي في اكتشافها مبكرا قبل الأطباء.

طفرة هائلة في تنبؤ الذكاء الاصطناعي بالأورام

وأكد استشاري تكنولوجيا المعلومات، أنه في المستقبل مع الطفرة الهائلة للذكاء الاصطناعي، يتوقع أن يكون لديه القدرة على التنبؤ بالأورام حتى قبل حدوثها.