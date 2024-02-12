عضو بـ«النواب» يطالب بتكثيف الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار

أكد أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، أن اتجاه الحكومة لزيادة معارض «أهلا رمضان» في جميع المحافظات، خطوة مهمة لتوفير السلع، ومواجهة غلاء الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

الظروف الاقتصادية

وأوضح أن شهر رمضان يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية، وعليه يستعد عددا كبيرا من المواطنين مبكرا، من خلال تخزين بعض السلع الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة تسببت في نقص بعض السلع وغلاء الأسعار، وتبذل الدولة قصارى جهدها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لتوفير حياة كريمة لهم، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود بين كل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

زيادة كميات السلع الأساسية

وطالب بضرورة زيادة كميات السلع الأساسية في الأسواق بأسعار مخفضة من خلال معارض ومنافذ أهلا رمضان، مشددا في بيان صحفي على ضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار، خاصة بعد إعلان الرئيس السيسي رفع الحد الأدنى للأجور، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الحكومة للتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار واحتكار السلع.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن شهر رمضان المبارك هو شهر التراحم والتكافل، وأن الجميع يجب أن يتكاتفوا من أجل مساعدة بعضهم البعض في ظل هذه الظروف.