 «حماة الوطن» يناقش مشكلات الأسرة وتحديات الأمن القومي في بورسعيد

نظمت أمانة حزب حماة الوطن في بورسعيد سلسلة من الفعاليات الثقافية واللقاءات منها ندوة تثقيفية، بعنوان «تحديات الأمن القومي المصري في ظل المشهد العالمي الراهن»، بحضور اللواء محيي نوح، أحد رموز الصاعقة المصرية والخبير والمحلل العسكري، والدكتور أيمن عدلي، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، وعضو مجلس إدارة المجلس المصري للشؤون الخارجية، وتضمنت الندوة الحديث عن مفاهيم الأمنى القومي ومناقشة الشباب الحضور في التحديات الراهنة والإجابة على استفساراتهم.

المجالس المحلية والنيابية

وعقدت أمانة المجالس المحلية والنيابية بحزب حماة الوطن في بورسعيد برئاسة محمد أبو العنين، أمين المجالس النيابية والمحلية وأمين مساعد مدن القناة، ندوة في مكتبة مصر، تحت عنوان «المحليات في الدستور المصري»، حاضر فيها الدكتور عبد العزيز حمدي، الخبير في شؤون المحليات، بحضور عدد كبير من كوادر وأعضاء الحزب.

مستوى الفكر المجتمعي

وقال «أبو العنين»، في تصريح لـ«الوطن»، إن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الندوات واللقاءات بهدف زيادة الوعي الدستوري ورفع مستوى الفكر المجتمعي في الشأن السياسي، خاصة وأننا نستعد لانتخابات المحليات المقبلة، لافتا إلى أن الندوة تبنت شرح عدة محاور عن المحليات وتعريف بالقانون، ومفهومها وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تنظيم الحياة المحلية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

المشكلات الأسرية وطرق علاجها

فيما عقدت أمانة بورسعيد ندوة دينية تثقيفية بعنوان «المشكلات الأسرية وكيفية علاجها» بحضور رضا كمالي أمين أمانه المرأة، وأبناء الحزب ولفيف من السيدات وربات المنزل والفتيات المهتمات بالأمر، بهدف مساعدة أفراد الأسرة على تنمية علاقات إيجابية بينهم من أجل تحقيق السعادة للأسرة والمجتمع.

وألقى الشيخ ياسر عبد الوهاب، كبير أئمة بورسعيد وأمين أمانة الشؤون الدينية بالحزب، كلمة حول أهمية اختيار شريك الحياة، ونصح الحضور بالبحث عن من يلائمه ويصلح له، وأن يجعل الدين والخلق في مقدمة المعايير التي يختار على أساسها شريك الحياة.